Oasport.it - LIVE Sinner-Fritz 6-4, 4-3, ATP Finals 2024 in DIRETTA: l’azzurro risale da 0-30 e incanta con una magia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Stavoltaintuisce la palla corta die va a segno con il diritto.40-30stecca sul recupero di diritto.30-30 In rete il rovescio diin uscita dal servizio.30-15gioca un rovescio in back velenosissimo, poi va a segno con il rovescio lungolinea.30-0 In rete la risposta di rovescio disulla seconda dell’avversario.15-0 Che martellamento dicon il diritto. Alla fine sfonda.4-3 Lungo il diritto diè risalito da 0-30 da autentico fenomeno qual è.40-30 ALLUCINANTEgioca due colpi sulle righe, ma il n.1 lo trafigge con un passante di rovescio lungolinea sontuoso.chiama l’applauso del pubblico. Punto magico.30-30 Punto di grande sacrificio per. Si difende alla grande e poispedisce il rovescio in rete.