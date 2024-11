Oasport.it - LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 92-92, Eurolega basket in DIRETTA: rimonta disperata dei tedeschi, si va all’overtime

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI tempi regolamentari finiscono sul 92-92: si va!92-92 Tim Schneider impatta nel punteggio dalla lunetta.90-92 Tap-in di Matteo Spagnolo: 20 punti e -2, arrivo in volata.88-92 Dimitrijevic con palleggio, arresto e tiro:trova due punti pesanti, time-out Gonzales.88-90 2/2 anche per Williams ai liberi, che raggiunge quota 21 punti e 10 rimbalzi.86-90 2/2 per Nikola Mirotic in lunetta: non trema la mano al fuoriclasse biancorosso, +4.86-88 Williams appoggia e tiene l’a contatto (19 punti per lui).84-88 Canestro di esperienza di Causeur: +4.84-86 Matteo Spagnolo in allontanamento: 18 punti e 8 assist, -2.82-86 2/2 per Trevion Williams ai liberi: l’non molla la presa, -4.80-86 1/2 per Zach LeDay a cronometro fermo: due possessi pieni di vantaggio per l’