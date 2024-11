Quotidiano.net - La fabbrica dei falsi d’autore. In mostra 2mila opere sequestrate

Inall’archivio di Stato di Pisa, in questi giorni, decine di quadri. L’esposizione è vera, i pezzi tutti contraffatti. "Reinterpretazioni" con sfondi e colori talvolta diversi. Tutti recuperati dai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale con una maxi operazione sull’arte contemporanea ("più facile da riprodurre")ficata. "A tutela soprattutto di Banksy e Warhol", spiega il generale Francesco Gargaro. L’inchiesta pisana “Cariatide“ prende il nome dal quadro di Modì sequestrato in casa di un imprenditore della provincia di Pisa. Un blitz nel suo appartamento ha portato al sequestro di 200 pezzi e alle indagini che sono arrivate fino in Spagna e Belgio: 38 le persone (tra cui 6 falsari, personale di case d’asta e intermediari) denunciate per concorso in ricettazione,ficazione e commercializzazione dei beni d’arte.