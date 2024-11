361magazine.com - Il ricordo di Elena Cecchettin per Giulia: “Sono sempre qui per te”

Il pensiero nel giorno dell’anniversario della morte della sorellaHa scelto una foto d’infanziaper ricordare la sorella, a un anno dalla sua tragica uccisione per mano di Filippo Turetta.«Tranqui,qui per te», ha scritto su Instagram. La sorella, venne uccise l’11 novembre 2024 da 75 coltellate da parte dell’ex Turetta ch non aveva accettato la fine della relazione.Un anno fa,, che non ha voluto assistere alle prime fasi del processo contro Turetta scriveva: «Io non starò mai zitta. Non mi farete mai tacere». C’è bisogno di capire che i “mostri” non nascono dall’oggi al domani. C’è una cultura che li protegge e li alimenta – e poi – È stato il vostro bravo ragazzo, che non farebbe male neanche a una mosca ma a una donna, beh, quella è un’altra questione».