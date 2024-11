Anteprima24.it - Dugenta, attivati 8 tirocini di inclusione sociale al Comune

Tempo di lettura: < 1 minutoOggi ildi, in attuazione del progetto didiprevisti dal “Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL”, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del PNRR – Missione 5 “e coesione” e “Politiche Attive del Lavoro e Formazione” – Next Generation EU, ha attivato 8di, suddivise in due distinte offerte, ovvero: 5 saranno impegnati nella cura e manutenzione del verde pubblico e 3 nella cura e pulizia dei locali nella disponibilità del.Si tratta di un’iniziativa tesa a favorire l’attraverso percorsi formativi e professionalizzanti che permette ai cittadini di migliorare ed aggiornare le proprie competenze e abilità professionali utili per l’inserimento nel mondo del lavoro e per contrastare la disoccupazione senza comporta impegni di spesa da parte del