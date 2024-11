Oasport.it - Conegliano affonda il Plovdiv in Champions League di volley femminile: Zhu Ting e Seki sugli scudi

“Si gioca a ritmi forsennati“. In questo modo si era espresso coach Daniele Santarelli alla vigilia del secondo impegno della Cevdella suacontro le bulgare del. Dopo aver vinto all’esordio al Palaverde con le croate del Mladost e archiviato con successo una partita complicata in Serie A contro Chieri, la trasferta in terra bulgara era l’altra sfida da vincere.L’obiettivo delle Pantere era quello di esprimere intensità e carattere in campo, forte delle proprie qualità tecniche. “Indipendentemente però dal calendario, vogliamo giocare ogni partita con intensità e con carattere, non ci possiamo fermare e per continuare la nostra striscia vincente bisognerà mantenere attenzione e concentrazione in ogni match. A questo livello tutte le partite sono impegnative“, aveva dichiarato Santarelli.