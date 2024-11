Ilrestodelcarlino.it - Bcc Romagnolo, doppio successo

Nel campionato di volley di serie D femminile, il Volley Club griffato Bccè tornato a casa dalla terza giornata del torneo con una importante vittoria a punteggio pieno conquistata per 0-3 (21-25, 21-25, 26-28) sul difficile campo di Alfonsine. Le ragazze di coach Forte hanno dimostrato carattere e compattezza, conquistando unsudato (tutti i parziali si sono decisi sul filo di lana) ma certamente meritato. Tra le note della giornata, spiccano l’esordio da titolare di Sofia Rossi e un’ennesima convincente prova dell’opposto Pasini, incisiva soprattutto in fase offensiva. La squadra cesenate si è distinta per la capacità di non mollare mai, ribaltando situazioni critiche in ben due set: nel secondo parziale, le ragazze erano sotto 18-15 ma grazie a un grande sforzo corale sono riuscite a recuperare e ancora più sorprendente è stata la rimonta nel terzo parziale quando, sotto 22-16, il gruppo è riuscito a risalire la china con un gran turno in battuta di Siroli e una serie di difese e contrattacchi che hanno riaperto il set.