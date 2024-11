Ilrestodelcarlino.it - Avis, consegnate le benemerenze ai donatori

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Grande festa domenica mattina per la sezionedi Ostellato, l’associazione più amata dalla comunità. Sangue e plasma, indispensabili fonti di vita, servono a curare numerose patologie e a garantire la sopravvivenza di molte persone. Nella sede di via Roma, alla presenza del sindaco Elena Rossi e del vicesindaco Davide Bonora, nella sala polivalente ricavata nelle ex officine Navarra, sono stateleaiche si sono distinti per generosità e costanza nella donazione. Il primatista assoluto è risultato Eugenio Romani con 120 donazioni, seguito a 119 da Luca Bini e Sandro Mischiatti. Sono due iche hanno raggiunto le 100 donazioni, si tratta di Antonio Ballarini e Fulvio Tartarini, che hanno ricevuto anche una targa dalle mani del sindaco. "Lo stato di salute della nostra sezione è discreto – racconta il presidente Paolo Grandi – nonostante il leggero calo nel numero dei, 167 rispetto ai 182 dell’ultimo anno.