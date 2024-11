Anteprima24.it - Aree smoking in città, fumatori alla prova di civiltà

Tempo di lettura: < 1 minutoQuattroin. Beneventoa combattere gli incivili e istituisce grazie ad un protocollo con Plastic Free e Asia Benevento delle ceneriere per la raccolta di cicche. Si chiamano ciccalose e si trovano in centro storico, al Corso Garibaldi, al rione Ferrovia dinanzi la stazione centrale e al rione Libertà. L’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Rosa ha sottolineato: “Da medico dico a tutti di non fumare. Ma se proprio si riesce a togliere il vizio almeno le cicche di sigarette si buttano nei posacenere. Nessuno potrà dire che non ci sono. Tutte le possono vedere”. L’assessore ha ribadito: “Vogliamo mantenere un ambiente pulito. Come amministratori vogliamo dare il buon esempio. Se Benevento riesce ad eccellere anche in questo settore si dimostra sensibilità evitando di gettare i mozziconi per terra”.