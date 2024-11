Gaeta.it - Aggressione e rapina a Brunico: arrestato un giovane già noto alle forze dell’ordine

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio preoccupante ha scosso la tranquilla cittadina di, in Alto Adige, dove i Carabinieri sono intervenuti la scorsa notte per arrestare uncoinvolto in un’. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, nei pressi del parcheggio “Club Max“, situato in via Laghetto. Questo fatto criminale ha messo in evidenza la continua necessità di fare attenzione alla sicurezza nella zona.Dettagli dell’verificatasi aL’episodio violento si è consumato intorno4.30, quando il, appena diciottenne e già, ha aggredito un ragazzo. La vittima si trovava nei pressi del parcheggio quando il malvivente gli ha strappato una catenina dal collo e lo ha colpito con un pugno al volto, lasciandolo visibilmente scosso.