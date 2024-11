Lanotiziagiornale.it - Trump vuole silurare Zelensky

Che tra Donalde Volodymyrnon scorra buon sangue lo si era capito dalle numerose dichiarazioni fatte dal tycoon durante la campagna elettorale per le presidenziali americane, dove spesso e volentieri aveva criticato il presidente dell’Ucraina, arrivando addirittura a definirlo co-responsabile del conflitto con la Russia.Tuttavia, nessuno si sarebbe aspettato che il presidente eletto degli Usa, ben prima di insediarsi, si sarebbe subito impegnato a preparare l’uscita di scena di, caldeggiando per il prossimo anno, secondo indiscrezioni di stampa, “elezioni presidenziali e parlamentari” in Ucraina che potrebbero portare a un cambio di leadership, magari con l’affermazione di un nuovo leader più incline a porre fine alla guerra.Il giallo della telefonata trae PutinMa non è tutto.