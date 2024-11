Quotidiano.net - Tenta di sfuggire a un controllo e investe un vigile urbano: 31enne arrestato a Napoli

, 11 novembre 2024 -dia unstradale eun agente della polizia locale. Gli altri vigili lo fermano e lui cerca di scappare ancora, colpendoli. Ilè stato. È il secondo incidente in pochi giorni che vede i vigili urbani vittime della strada: l’altro è accaduto pochi giorni fa a Roma, dove un carabiniere dei Ros ha investito tre agenti mentre eseguivano i rilievi di un altro incidente. La fuga finita male Nelle prime ore del mattino di oggi, in Piazza Dante, gli agenti della polizia locale hannoin flagranza di reato un uomo di origine straniera, ilA.W. L'uomo era alla guida di un motociclo senza indossare il casco protettivo. Quando gli agenti hanno alzato la paletta per farlo fermare, l’uomo hato di sottrarsi alstradale accelerando improvvisamente endo uno degli agenti operanti, che ha riportato lesioni guaribili in quattro giorni.