Lapresse.it - Spalletti si gode Retegui e Kean: “Ora l’Italia è squadra”

L’esplosione in campionato dicon l’Atalanta e dicon la Fiorentina fanno felice anche il ct Luciano, che finalmente vede nel gruppo azzurro “una”. Il tecnico fa il punto della situazione in conferenza stampa a Coverciano, dove è iniziato il ritiro degli azzurri in vista delle prossime due partite di Nations League, giovedì 14 novembre a Bruxelles contro il Belgio e domenica 17 novembre a Milano contro la Francia.“Felice di vedere lassù”“Il cambiamento tra l’Europeo e la Nations League è dipeso soprattutto dai calciatori che hanno ripreso consapevolezza della loro qualità e della loro forza, e attraverso questa consapevolezza sono diventati anche una”, evidenzia, prima di dedicare una menzione speciale per i due bomber che stanno facendo volare le rispettive squadre in campionato.