Ilnapolista.it - Open Var, l’Aia: «È un rigore leggero ma non è inventato». L’arbitro a Di Lorenzo: «Mi stai troppo addosso»

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Var: «È unma non è».a Di: «Mi»L’ex arbitro Damato, oggi dirigente arbitrale, va a Dazn e parla innanzitutto delconcesso all’Inter e contestato da Antonio Conte che se l’è presa soprattutto col protocollo Var.Dice Damato: «C’è un protocollo che va rispettato, il protocollo stabilisce che il Var può intervenire in caso di chiaro ed evidente errore arbitrale».Dice Damato: «Sicuramente si tratta di un falloun po’ sotto lo standard di quelli che vorremmo vedere concessi, però non èè ben posizionato, ha vista chiaramente la dinamica».Dal Var dicono alMariani: «Anguissa non prende mai palla, gli prende il piede, cerca di prendere posizione e gli prende il piede»Quindiconfermato.