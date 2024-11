Unlimitednews.it - Manovra, Meloni “Senza superbonus avremmo avuto il doppio delle risorse”

ROMA (ITALPRESS) – “Ladi bilancio è in continuità con le scelte che il Governo ha fatto con le due precedenti leggi finanziarie. Abbiamo concentrato lesu alcune priorità fondamentali, con una visione di medio e lungo periodo, tenendo i conti in ordine e concentrandoci su una prospettiva di crescita del Sistema Italia, pur nel contesto internazionale tutt’altro che facile nel quale operiamo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso dell’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi.“Lo considero un cambio di passo rispetto all’approccio che troppe volte abbiamo visto in passato, quando si è preferito adottare misure più utili a raccogliere consenso nell’immediato che a gettare le basi per una crescita duratura, scaricando il costo di quelle misure su chi sarebbe venuto dopo.