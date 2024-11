Lapresse.it - Inter-Napoli, la furia di Conte contro il Var: “Se c’è un errore deve intervenire”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

La sta di Antonio, allenatore delil Var, al termine della partita di campionato dei partenopei a Milanol’, finita 1-1, in cui ai nerazzurri è stato assegnato un rigore dubbio per un presunto fallo di Anguissa su Dumfries (penalty poi sbagliato da Calhanoglu, colpendo il palo). “Non capisco, qualche voltaviene e altre no. O c’è o non c’è per correggere gli errori, altrimenti ci si nasconde dietro questa situazione. Se c’è unil Varvenire, punto e basta”, ha detto il tecnico salentino ai microfoni di Dazn dopo il match. Il rigore era stato ritenuto generoso dal commentatore televisivo ed ex arbitro, Luca Marelli. “È una cosa che mi fa davvero incazzare. Se c’è unil Varvenire, sia che a favore che. Il Var è uno strumento utile, ma se la decisione viene lasciata all’arbitro si creano dei retropensieri.