Bergamonews.it - In fiamme il tetto di una palazzina: nessun ferito, locali inagibili

Stezzano. Ildi unaè andato inquesta mattina (lunedì 11 novembre) a Stezzano.L’allarme è scattato alcuni minuti prima delle 11: sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco – dalla centrale di Bergamo, il distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio e Romano di Lombardia.L’incendio è scaturito su un balcone arredato a pozzo ed ha successivamente intaccato alcune stanze di un appartamento e ildell’edificio, situato in via Papa Giovanni XXIII.Al momento dell’incendio, l’abitazione era vuota. I Vigili del Fuoco, dopo aver domato le, hanno provveduto alla bonifica delle aree compromesse. Iinteressati resteranno momentaneamente non fruibili.