Sport.quotidiano.net - Girone A, in casa della Clodiense. Il Renate va sotto 2-0. Pari all’ultimo assalto

(Monza Brianza) Un guizzo al minuto 95 di Spedalieri salva ilda una brutta sconfitta contro la Union, squadra che non vinceva da 71 giorni e reduce da una striscia di quattro sconfitte. Un punto strappato con le unghie e coi denti, dopo 96 minuti complicatissimi giocati su un terreno ai limitipraticabilità, non da serie C. Ma per come si erano messe le cose va bene così. È un inizio choc per il. Dopo nemmeno 10 minuti la squadra ieri affidata a Monguzzi per le contemporanee squalifiche di Foschi e Adamo èdi due reti. Pronti via e c’è un braccio largo nell’area nerazzurra, è quello di Riviera. Il pallone crossato da Lattanzio finisce proprio lì e l’arbitro non ha dubbi; Sinani dal dischetto non sbaglia. Una manciata di minuti e il copione si ripete, cross di Lattanzio dalle parti di Scapin che scarica un gran destro che fulmina Nobile.