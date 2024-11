Quifinanza.it - Eni: il fondo svizzero EIP scommette ancora su Plenitude

Eni ha siglato un accordo con Energy Infrastructure Partners (EIP), ,specializzato sui megatrend dell’industria energetica, per l’aumento della partecipazione delin, da realizzare attraverso una operazione di ricapitalizzazione della controllata attiva nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.L’operazioneEIP sottoscriverà un aumento di capitale riservato del valore di circa 209 milioni di euro, portando l’investime nto complesisvo in Pleniture a circa 800 milioni, tenuto conto dei 588 milioni versati lo scorso marzo. La partecipazione di EIP, post-transazione, raggiungerà il 10% del capitale sociale divale 10 miliardiL’operazione riconosce un equity value di, post money, di circa 8 miliardi e un enterprise value di oltre 10 miliardi.