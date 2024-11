Gqitalia.it - Dune Prophecy si inserisce perfettamente nel suo universo narrativo. Ecco la guida a questo Trono di Spade intergalattico

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.La serie, in arrivo dal 18 novembre su Sky e NOW, è un altro tassello,cesellato, dell’di. Per capire quanto ci serviva, bastano un solo esempio e una domanda. Vi ricordate perché nella saga cinematografica non vediamo computer? Bene, qui, vedi, giusto all'inizio dello show, le Macchine Pensanti, fedelissime a come i libri - ancora inediti in Italia - le descrivevano.In breve, queste macchine, costruite dagli umani, li avevano poi schiavizzati.Dopo enormi sacrifici che hanno visto protagonisti Vorian Atreides, capostipite della Casata omonima ed eroe di guerra, e Javier Harkonnen, ingiustamente accusato di essere stato codardo in battaglia (che finirà con l’essere responsabile di milioni di morti), l’umanità vince sulle macchine e decide di bandire i computer e le tecnologie troppo complesse, dando forma al mondo, futuristico e feudale, visto sul grande schermo.