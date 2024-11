Lettera43.it - Donald Trump Jr schernisce Zelensky: «38 giorni alla perdita della paghetta»

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

Jr., il figlio maggiore del presidente eletto, è stato criticato sui social per aver condiviso in una storia su Instagram un video che prende in giro il presidente ucraino Volodymyr, facendo riferimentopossibilità che gli Stati Uniti pongano fine o riducano drasticamente gli aiuti finanziari e militari all’Ucraina nella sua guerra contro l’invasione russa. Il video è un meme con la foto die la didascalia «POV (punto di vista, ndr): mancano 38tua». I 38sono quelli che mancano al 19 dicembre, giorno in cui i grandi elettori eleggeranno ufficialmente. Il figlio del presidente eletto fa parte dell’ala Maga dei repubblicani, quella più radicale, che è apertamente contraria agli aiuti americani a Kiev.