Lettera43.it - Caso Raimo, il direttore generale del ministero dell’Istruzione: «Con Azzolina docente fu licenziato»

Ildi Christian, lo scrittore esospeso dall’insegnamento per tre mesi (con stipendio decurtato del 50 per cento), per le critiche al ministro Valditara, continua a tenere banco. A tornare sull’argomento ildelGiuseppe Pierro, che ha ricordato come «sono numerose le sanzioni disciplinari che i vari uffici territorialmente competenti irrogano ogni anno in piena autonomia. Tra queste, a titolo esemplificativo, si rammenta un provvedimento ben più pesante, ovvero il licenziamento, che fu adottato, sempre con la medesima procedura, nei confronti di unche nel 2020 aveva postato sui social un insulto nei confronti della ministra».L’ex ministraLucia(Ansa).Pierro: «Alla politica degli insulti e delle minacce si sostituisca la politica del confronto»Ilfa riferimento al professor Vittorio De Prà, vicepreside e professore di un istituto di Ovada, in provincia di Alessandria, che in un post, riferendosi all’ex ministro, scrisse: «Una grillina! Ed è un insulto peggiore che essere definita puttana».