Buongiorno: «Campionato durissimo! Una trappola da evitare»

Inter e Napoli si portano a casa un solo punto ciascuno. Al termine dello scontro diretto di San Siro su Dazn interviene Alessandro per dire la sua. CONTINUARE A LAVORARE – Inter-Napoli termina 1-1. Ecco le impressioni a caldo di Alessandro nel post-partita: «È un, dovremmo mettercela tutta e lavorare giorno per giorno. Dobbiamo giocare partite come questa con questo spirito e affiatamento e poi vedremo dove riusciremo ad arrivare. Adesso ci godiamo questo primato però dovremo essere pronti quando ritorneremo dalla sosta perché può essere una cosa positiva fermarsi ma anche una piccola. Dovremo tornare concentrati, fare del nostro meglio, ricominciare a a lavorare insieme e affrontare partita dopo partita».