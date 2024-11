Tvplay.it - Boom Napoli, doppia firma ad un passo: Conte gongola, ora manca poco

Leggi l'articolo completo su Tvplay.it

Gli azzurri blindano altri due giocatori, cifre e dettagli di un doppio colpo fondamentale del.Illascia Milano con il primo posto in tasca e la consapevolezza di passare almeno le prossime due settimane in vetta alla classica della Serie A. Il pareggio contro l’Inter è un risultato tutto sommato positivo, che accorcia la classifica a soli due punti per le prime sei squadre, ma blocca il sornerazzurro e dopo quelli con Juventus Milan e Atalanta, fa salire a quota tre i risultati utili su quattro scontri diretti disputati.ad un, ora(LaPresse) tvplay.itSeconda solo alla Juventus, con 9 reti subite ilconferma la sua solidità difensiva contro un’Inter che fino a ieri aveva messo a segno 25 reti in campionato, ben 5 in più rispetto agli azzurri.