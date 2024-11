Lapresse.it - Beccaria di Milano, don Burgio chiede un imam per affiancarlo

Unper affiancare don Carloaldi. Lo ha chiesto proprio lui, cappellano dell’Istituto penale minoriledie fondatore della comunità Kayros. “Ho fatto richiesta perché mi sembra importante questa presenza soprattutto per i ragazzi musulmani presenti nell’Ipm” ha detto a LaPresse don, “ma anche per sottolineare la necessità di un dialogo interreligioso capace di aprire porte anche in un carcere chiuso come il”. Donfa sapere che l’affiancamento “non è ancora avvenuto” ma la richiesta ufficiale è stata inoltrata.