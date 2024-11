Anteprima24.it - A Chiaia giovane trovato con un coltello a serramanico, la giustificazione: “Era per farsi due risate”

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiE’ la movida ad essere nel mirino dei carabinieri della compagnia Centro ed è suche si sono concentrati gli sforzi maggiori. Il quartiere dei “baretti” è stato presidiato già dalle prime ore della serata e per tutta la notte con decine di pattuglie. Operazione condotta con la collaborazione di militari del NIL, del NAS, del Nucleo Radiomobile partenopeo e di personale dell’ASL Napoli 1. 39 i locali controllati, l’attività di 10 di questi è stata sospesa. Nel conto finale saranno oltre 100 i chili di prodotti sequestrati perché privi di indicazioni sulla tracciabilità. Duranti i controlli, mirati soprattutto ad evitare che fossero venduti alcolici ai minori, sono state notificate sanzioni per oltre 80mila euro. Gran parte per violazioni in materia igienico-sanitaria e per l’occupazione abusiva di suolo pubblico.