A che ora Sinner-Fritz ATP Finals 2024 | programma tv canale in chiaro streaming

Dopo l’eccellente esordio, Janniktorna in campo domani alle ATPdi Torino. Il numero uno del mondo affronterà l’americano Taylorin un match che potrebbe valere anche un posto in semifinale con un turno d’anticipo. In caso di vittoria contro lo statunitense e anche di precedente successo di de Minaur contro Medvedev, per l’altoatesino si aprirebbero già direttamente le porte della semifinale e anche da primo del girone.non ha avuto il minimo problema contro de Minaur, battendo per l’ottava volta in carriera l’australiano in altrettante sfide. Solamente il break iniziale è stato l’unico passaggio a vuoto di una partita comandata poi fino alla fine da parte del nativo di San Candido. Un 6-3 6-4 senza troppo storia.Quasi con il medesimo punteggio, ma solo con i set invertiti (6-4 6-3) Taylorha avuto la meglio di un nervosissimo Daniil Medvedev nella prima partita del girone intitolato a Ilie Nastase.