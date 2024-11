Zonawrestling.net - Tony Khan: “Darby Allin rischia più in AEW che scalando l’Everest”

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

Nei 5 anni di AEW,si è costruito una reputazione come uno dei wrestler più fuori di testa del momento. I suoi spot spettacolari e rischiosi sono tra i momenti più memorabili della federazione, nel bene e nel male a seconda dei punti di vista. E non si può certo dire che il suo atteggiamento da ribelle non sia apprezzato dai piani alti. Anzi.“Gli piace prendersi dei rischi”Intervistato dal podcast Levack and Goz, il proprietario della AEWsi è soffermato particolarmente sue sulle sue follie nel ring, commentando e lodando la sua attitudine in quanto utile per dare ai fan dei motivi per sintonizzarsi e guardare gli show.“Gli piace provare cose nuove. È quella voglia di prendersi dei rischi, quell’energia, tutte queste cose lo rendono unico e così connesso ai fan.