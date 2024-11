Sport.quotidiano.net - Pistoiese, buona la prima di Villa-Collacchioni: 1-0 al Piacenza

Pistoia, 10 novembre 2024 –la: ladella coppiasupera 1-0 ilal “Melani”, nell’undicesima giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. Tre punti d’oro per il duo che ha sostituito Domenico Giacomarro sulla panchina arancione. I pistoiesi, privi dell’infortunato Bertolo e dello squalificato Karmhoud, hanno meritato il successo. L’avvio di primo tempo vede unapropositiva, che corre, lotta, contrasta. E che al 5’ passa in vantaggio: Sparacello si libera di Somma in area di rigore e scocca un tiro, forte e preciso, che s’insacca sul primo palo, con Franzini in colpevole ritardo. Al 25’ errore di Grilli nei sedici metri: perde il pallone, recuperato da Recino, che conclude da pochi passi cogliendo una clamorosa traversa.