Operaio ucciso a Folignofermato 17enne

15.21 La Polizia di Perugia ha fermato un, sospettato dell'omicidio di un muratore 57enne,il 7 novembre a Foligno.L'uomo era stato trovato in fin di vita in un parcheggio, accoltellato. E'morto poco dopo l'arrivo in ospedale. In casa delsono stati trovati gli abiti indossati al momento del delitto e le scarpe intrise di sangue.Gli investigatori sono arrivati a lui grazie ai video delle telecamere. Ha lavorato nella stessa ditta della vittima. L'accusa: omicidio volontario aggravato da premeditazione. S'ignora il movente.