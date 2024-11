Ilrestodelcarlino.it - Macerata ospita Cantù: "È uno scontro diretto"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

"È unoquello cone dobbiamo provare a vincerlo". Italo Vullo, dg del BancaFisiomed, parla della sfida casalinga delle 18 di oggi per la settima giornata di A2 di volley maschile. "I lombardi – spiega il dg – costituiscono una formazione ringiovanita rispetto allo scorso anno, hanno qualche buona individualità di esperienza e tra i giovani hanno Novello, affrontato lo scorso anno nelle finali con Mantova, che si sta facendo valere anche nella categoria superiore. Ci attende un avversario da affrontare con molta attenzione". Per i maceratesi si tratta di un match che nasconde delle insidie. "I ragazzi – è la ricetta di Vullo – devono stare tranquilli, fare il cambio palla regolare perché poi abbiamo i mezzi per chiuderlo". La squadra deve fare i conti con qualche problema accusato in settimana.