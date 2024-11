Gqitalia.it - La filosofia di David Popovici, il campione olimpico che sta cambiando il nuoto in Romania

«Mi piacciono le macchine, specialmente quelle veloci». Quando, a metà dell'intervista,lo dice, il primo pensiero è: «Finalmente!». Perché durante il resto della nostra chiacchieratadei 200 metri stile libero e bronzo nei 100 alle Olimpiadi di Parigi 2024, tutto sembra fuorché un ragazzo di 20 anni. Sentendolo parlare, infatti, ne dimostra molti di più, per quello che dice e per come lo dice, per come soppesa le parole e con quali argomentazioni spiega il suo punto di vista. Sullo sport, su se stesso, sulla vita: «Però quando l'anno scorso ho preso la patente», precisa subito, «avevo una macchina normale per girare in città».tra lettura, arte eQuel che colpisce è la maturità di un ragazzo che avrebbe potuto farsi abbagliare da quella medaglia d'oro conquistata a Parigi («Le medaglie sono cool, ma in fondo sono solo metallo»), e che invece vuole restare attaccato alle proprie radici senza perdere l'orientamento: «Cerco di tenere separata la persona dall'atleta.