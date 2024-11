Superguidatv.it - Grande Fratello, Tommaso Franchi infrange il cuore di Maica Benedicto, al Gran Hermano: “É un cucaracho!”

Quella dipuò dirsi una lovestory finita sul nascere, nel cross-over del reality-show della Casa tra le versioni di. Il gioco sulla convivenza forzata, fondato nel Belpaese nei primi anni ‘2000 e trasmesso da Mediaset nel mondo, sta – non a caso – appassionando i telespettatori su scala globale. Complici il soggiorno momentaneo dinella Casa made in Madrid, dove intantosi dichiara delusa dal gieffino italiano sul fronte dei sentimenti. Tanto da etichettarlo, nella lingua madre, con un curioso nomignolo: “”.ildi; il flirt trasloca, ma.Se con il soggiorno della spagnola – durato per pochi giorni – nella Casa dii due concorrenti sembravano vivere una frequentazione intima e travolgente, tanto da appassionare il pubblico di Mediaset nel mondo, con la partecipazione momentanea del gieffino italiano nel reality show iberico, invece, i rapporti trasono del tutto compromessi.