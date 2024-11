Sport.quotidiano.net - Garelli. "Loro atletici. Servirà molta lucidità»

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

E dopo il tris, i Blacks cercano il poker. I faentini saranno di scena alle 18 nella tana della Rimadesio Desio per cercare la quarta vittoria consecutiva, un obiettivo non semplice da raggiungere, perché i lombardi stanno attraversando un buon momento di forma. Con dodici punti in classifica, gli ultimi ottenuti mercoledì a Ragusa, Desio è tra le sorprese del campionato, grazie a gicatori esperti come Chiumenti, che a 37 anni sta vivendo una seconda giovinezza, l’ex Fumagalli, autore a Faenza nel 2018/19 di un ottimo campionato che gli regalò l’A2 la stagione successiva, e il giovane Cipolla, che ha una statistica incredibile. Nonostante sia un playmaker (atipico essendo alto due metri) è il miglior realizzatore, rimbalzista e assistman della squadra. I Blacks dovranno dunque fare molto attenzione ed inoltre ci sarà l’incognita di giocare la terza gara in una settimana, che potrebbe farsi sentire visto che i faentini sono reduci da due battaglie con Agrigento e Crema.