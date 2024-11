Gaeta.it - Don Matteo 14, colpo di scena nella prossima puntata: il capitano Martini fa una terribile scoperta

Facebook WhatsAppTwitter Don14, una delle serie televisive più amate dal pubblico italiano, continua a regalare emozioni e colpi di.Questa nuova stagione, attesa con grande trepidazione dai fan, sta dimostrando di saper mantenere alta l’attenzione con una trama avvincente e personaggi carismatici. Tra nuovi arrivi, addii e intricati gialli da risolvere, la fiction si conferma un successo, come dimostrano i record di ascolti. Ma cosa ci riserverà la quinta? Scopriamo le anticipazioni e i dettagli su cosa aspettarci nei prossimi episodi che verranno trasmessi su Rai 1.Un cambiamento di palinsesto sorprendenteUn cambiamento di palinsesto inaspettato sorprende i fan di Don14. La serie TV, che vede Raoul Bova nei panni di Don Massimo, non andrà in onda di giovedì come di consueto.