Detection games | Castrocaro prima in Italia per il miglior fiuto

Sono ormai finiti gli aggettivi per celebrare il valore e l’abilità dei ragazzi del centro cinofilo Compagni di vita diTerme. Nei giorni scorsi la compagine guidata da Monica De Stein si è aggiudicata il campionato nazionale a squadre di ‘’, giochi diideati per consentire al cane di esercitare le naturali doti di investigatore. Il team termale si è classificato al primo posto lasciandosi alle spalle i veneti di Mai dire Bau e i lombardi di Bau Haus. Una performance eccezionale completato dagli ottimi risultati ottenuti al campionato regionale di Emilia Romagna e Marche: nel grado I doppietta per gli ‘allievi’ grazie a Michela Spazzoli e Soya, saliti sul primo gradino del podio, e Monica Mambelli e Kore, giunti alla piazza d’onore, mentre tra gli istruttori si è messa in bacheca addirittura una tripletta con i binomi Erica Minarelli e Cristal (primi), Marco Solmi e Famora (secondi) e Franco Mercatali e Sole (terzi) .