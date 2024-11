Romadailynews.it - Cina: navetta cargo Tianzhou-7 si separa da combinazione stazione spaziale

Pechino, 10 nov – (Xinhua) – La-7, incaricata di trasportare rifornimenti per lacinese, si e’ta dalladellaalle 16:30 di oggi (ora di Pechino) ed e’ passata al volo autonomo, secondo la China Manned Space Agency (CMSA). Larientrera’ nell’atmosfera terrestre in modo controllato a breve. La maggior parte dei suoi componenti si brucera’ e verra’ distrutta durante il processo, mentre una piccola quantita’ di detriti cadra’ in acque sicure designate nell’oceano Pacifico meridionale, ha riferito la CMSA. La CMSA ha pianificato un totale di due missioni di rifornimentonel 2024, tra cui-7 e-8.-7 e’ stata lanciata il 17 gennaio dal sito di lancio di veicoli spaziali di Wenchang, nell’isola meridionale di Hainan.