Ilrestodelcarlino.it - "Caffè alle stelle, prezzi da monitorare"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

A fare il punto sugli ultimi aumenti in materia di prodotti alimentari e su cosa aspettarsi nel prossimo futuro, è Graziano Gozi, direttore di Confesercenti Cesena e Ravenna. Graziano Gozi qual è lo scenario che ha determinato aumenti nel carrello della spesa di tutti i giorni? "Lo scenario è quanto mai vario. Prima di tutto bisogna osservare il calo demografico: in Italia negli ultimi dieci anni la popolazione è diminuita di un milione di abitanti, c’è invecchiamento della popolazione, c’è un aumento della popolazione immigrata, c’è un calo di natalità delle piccole imprese, e c’è un aumento delle vendite online. Un altro fenomeno che si è verficato è lo svuotamento delle zone più montane. In queste zone molte attività hanno chiuso e le poche rimaste sono costrette a tenere un prezzo più elevato".