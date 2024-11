Gossipnews.tv - Ballando Con le Stelle: Di Nuovo Scintille Tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli!

con lela tensione traraggiunge il culmine! Ecco che cosa è accaduto!Nel corso dell’ultima puntata dicon le, il pubblico di Rai 1 ha assistito a un acceso botta e risposta tra. Lo scontro è nato da un commento diretto di, che ha provocato la giudice facendo riferimento al suo “profilo a pagamento,” insinuando cheavesse chiesto soldi per parlare di lei. La frecciata ha innescato una serie di repliche pungenti e ironiche tra le due protagoniste., conosciuta per la sua schiettezza, ha lanciato la prima provocazione: “Se vuoi, lo metti sul tuo profilo a pagamento e magari lo racconti.” Questo commento ha irritato, che ha prontamente risposto, ricordando che si trattava di un unico episodio e che, nel suo lavoro, essere pagati non è una colpa.