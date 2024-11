Anteprima24.it - ‘Avanti Pietrelcina’: “Tutta la nostra solidarietà al capogruppo Scocca”

Tempo di lettura: 2 minuti“Come consiglieri comunali del gruppo, esprimiamolaal nostro, vittima di un grave insulto durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, da parte di consigliere che in passato era stato eletto con la minoranza ma che ora ha scelto di separarsi dal nostro gruppo, parole inaccettabili e gravemente offensive” Lo affermano in una nota alla stampa i consiglieri del gruppo di Minoranza di Pietrelcina Antonio Iadanza e Francesco Mariano D’Andrea, a proposito di un insulto con cui sarebbe stato apostofrato ildurante l’ultima seduta consiliare. “Le discussioni, anche animate, sono parte della vita politica – continuano – ma non possiamo e non dobbiamo mai permettere che il confronto sfoci in insulti personali.