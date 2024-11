Oasport.it - ATP Finals, si comincia: Sinner debutta con De Minaur, Medvedev-Fritz aprono i giochi

Il torneo dei maestri sta perre. Tempo di ATPal PalaAlpiTour di Torino, che ospita la quarta edizione di fila della competizione. Che piano piano ha attratto sempre più pubblico anche alla crescita, anno dopo anno, di un certo Jannik. Che tre anni fa partecipava per la prima volta da riserva e oggi, invece, è il primissimo favorito per il successo finale.Proprio qui nel 2023 uscirono prepotentemente quei miglioramenti già visti durante i tornei in Asia: più ficcante, più vario, più completo. La sconfitta con Djokovic in finale fu l’ultimo passo per diventare l’atleta più ingiocabile degli ultimi dodici mesi, presentandosi con i galloni da favorito con in tasca due Slam, tre 1000 e una Coppa Davis in più. Oltre ad una straordinaria tenuta mentale, sempre con la spada di Damocle della questione Clostebol puntata sulla testa.