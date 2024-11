Lopinionista.it - Aggressione a troupe Rai in Sicilia; Unirai: “Rispettare il lavoro dei giornalisti”

Francesco Palese, segretario dell’ROMA – “E’ un fatto grave l’ennesimaa unadella Rai avvenuta in, nel comune di Piazza Armerina, mentre cercava di contribuire a fare chiarezza nella vicenda di una ragazzina trovata senza vita e per la quale c’è un’inchiesta in corso”.La commissione Tgr del sindacatoesprime “la massima solidarietà nei confronti della collega Lucia Basso e dell’operatore Francesco Caudullo della redazione della Tgr. Mentre erano a colloquio con la madre della giovane vittima sono stati minacciati da un uomo. Questi ha anche distrutto la telecamera della, peraltro spenta e appoggiata a terra in segno di massimo rispetto, nei confronti di chi sta attraversando un momento così tragico”.E conclude: “Raccontare in modo completo una vicenda di cronaca è un dovereco irrinunciabile al quale i due colleghi stavano ottemperando in modo scrupoloso e senza arrecare in alcun modo danno alla sensibilità dei famigliari colpiti da questo grave lutto.