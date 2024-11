Oasport.it - Rugby, Gonzalo Quesada amaro: “Preso tre mete ridicole, con la Georgia la partita più importante del mese”

Una sconfitta che sa di delusione per l’Itala Udine contro l’Argentina. Ci si aspettava sicuramente di più dagli azzurri nel primo test match dell’Autumn Nations Series contro i Pumas. Il risultato invece è pesantissimo da assorbire per l’Italia che ha perso 50-18 e dovrà reagire rapidamente contro lala settimana prossima.Queste le parole a caldo ai microfoni di Sky Sport del commissario tecnico: “Personalmente mi fa molto male questa grande differenza nello score perché non è questa la distanza reale tra Argentina e Italia. È vero, avevo detto che considero i Pumas un gradino sopra a noi, ma non alla distanza indicata oggi dal punteggio”.Prosegue: “Già affrontare una squadra al top mondiale, reduce da un grandissimoChampionship, è difficile; se a questo aggiungiamo i regali che abbiamo fatto, con tresfortunate, oltre la marcatura annullata a Mirco Spagnolo che era da convalidare, allora è ancora più difficile.