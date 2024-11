Tg24.sky.it - Ritrovato cadavere nel Po: è mutilato di un arto inferiore

I militari della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Alessandria stanno effettuando i rilievi sulla scena del ritrovamento di unsul greto del Po, nella frazione Capraglia di Isola Sant'Antonio in provincia di Alessandria al confine con il pavese. Come ha spiegato ai cronisti il maggiore Gianluca Belotti, comandante dei CC di Tortona, "l'attività della corrente del fiume ha agito sul corpo del soggetto e risulta la mancanza di un". Non ci sono per il momento elementi che possano indirizzare alla identificazione dell'uomo nè sulla dinamica dei fatti. "Le indagini - ha aggiunto il maggiore Belotti - si muovono a 360 gradi per capire l'identità del soggetto".