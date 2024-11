Notizie.com - Questo è l’ultimo Weekend per Salvarti… Le Multe sono salatissime e ti tolgono anche i punti, Sbrigati!

Immagina una fredda mattina invernale: stai guidando sulla tua solita strada e, senza preavviso, uno strato di ghiaccio si forma sull’asfalto. È in queste condizioni che le gomme invernali e le catene da neve diventano essenziali per garantire sicurezza. La legge italiana, consapevole dei rischi invernali, ha infatti reso obbligatorio dotarsi di questi strumenti dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno. Vediamo nel dettaglio cosa impone la normativa e quali sanzioni poscolpire chi non si adegua.per chi contravviene – Notizie.comL’obbligo delle gomme invernali: chi e quando deve adeguarsiIn prossimità dell’inverno, scatta per tutti gli automobilisti l’obbligo di montare le gomme invernali o, in alternativa, di tenere a bordo le catene da neve.provvedimento, che si applica su strade urbane, extraurbane e autostrade, mira a prevenire gli incidenti causati da condizioni climatiche avverse, come neve, ghiaccio e pioggia intensa.