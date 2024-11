Ilrestodelcarlino.it - “Mobbing alla Mobili Dondi srl”, il giudice condanna la società a risarcire una ex addetta ai salotti

Faenza (Ravenna), 9 novembre 2024 - Il quadro, in quel negozio di Faenza della ’’ srl, per il tribunale era questo. “Insulti, atteggiamenti di prevaricazione, gogne davanti ai colleghi e minacce di sanzioni” sia “disciplinari che di licenziamento”. E poi c’erano multe trattenute dalle buste paga “senza alcun procedimento disciplinare”. Inoltre agli addetti alle vendite “veniva imposto di lavorare in piedi” o al massimo di potersi “sedere talvolta sul divano con il cliente all’atto della vendita”. E di “fare le pulizie, bagni compresi”. Ma in questa vicenda, per singolarità, svetta una pratica su tutte: quella del “’mistery shopper’”, ovvero un “cliente-spione”, come l’ha definito ildel lavoro Dario Bernardi nella sentenza, depositata giovedì scorso, nella quale con una sola parola è stato sintetizzato il caso portato in tribunale da un exalle vendite dei divani, una ultra-cinquantenne faentina tutelata dagli avvocato Manuel Carvello e Silvia Dolcini: “”.