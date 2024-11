Sport.quotidiano.net - Magnaghi illude la Lucchese. Al Porta Elisa arriva un pari tra i fischi

Lucca, 9 novembre 2024 –un pareggio tra iper lanonostante il vantaggio di, si fa raggiungere da Martic. Laprova a trovare la vittoria al, successo che manca dal marzo dello scorso anno. Gorgone in tribuna per squalifica, schiera una difesa inedita formata dai giovani Frison e Carcano sugli esterni e Fazzi centrale. Anche in attacco per la prima volta nella stagione troviamo la coppia Costantino –. Le occasioni degne di nota nel primo tempo sono davvero poche e la partita stenta a decollare, complice la mediocrità del gioco fatto vedere da entrambe le formazioni. Al 10’ ci provacon un sinistro che viene deviato in angolo da Pelagatti. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina ci prova Tumbarello, ma la sua conclusione finisce tra le braccia di Toniolo.