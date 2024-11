Ilgiorno.it - Lo spettacolo della radio per i più piccoli

Il secondo appuntamento all’Auditorium, largo Mahler, dedicato ai piùcon “Crescendo in musica” dell’Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Giulio Arnofi (nella foto) oggi alle 16 rende omaggio a Guglielmo Marconi e alla sua geniale scoperta: la. Lo“Onde magiche” è realizzato in collaborazione con la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. Un racconto che svela l’invenzione, ma raccontare la storia di un’invenzione è sempre difficile, poiché spesso accade che la si dia per scontata. Chi non sa cos’è la? Forse il pubblico dei piùnon la conosce o l’ha solo sentita nominare perché oggi, nell’era digitale e dei social, per molti versi è considerata superata. Ma laè entrata nella nostra vita, nella nostra storia e ha permesso la diffusione di musica e di bellissime storie, ha tenuto compagnia a milioni di persone e continua a farlo.