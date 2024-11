Sport.quotidiano.net - La Virtus cerca continuità a Varese: torna Daniel Hackett

Bologna 9 novembre 2024 - Ladi dareal proprio gioco e ai propri risultati e sfida, domani pomeriggio alle 19 alla Itelyum Arena dii padroni di casa della OpenJobMetis. Dopo i successi in campionato con Treviso e Tortona e quello in Eurolega con il Maccabi, la formazione di Luca Banchidi dareai propri risultati. Mancherà ancora Cacok, mentretra i disponibili invece, anche se resta da valutare un suo eventuale utlizzo. “Ci apprestiamo a giocare la partita direduci dalla vittoria e soprattutto dalla buona prestazione contro il Maccabi, quindi cercheremo di dare seguito alle cose positive che abbiamo mostrato ieri - conferma il vice allenatoree Parente - Ci attende una partita che sappiamo essere insidiosa per tanti motivi: campo caldo, voglia di rivalsa che avranno i nostri avversari dopo la gara di Trieste e soprattutto lo stile di gioco chepropone, "run and gun" che stresserà per tutti i 40? la nostra difesa.