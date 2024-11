Inter-news.it - Inzaghi: «Napoli di qualità, ci vorrà la miglior Inter! Classifica? Presto»

Domani sera è in programma il big match della dodicesima giornata di Serie A:-Milan. Alla vigilia della sfida fra le prime due inSimoneracconta le sensazioni e il momento del suo gruppo nerazzurro.LA– Alla vigilia diSimoneviene sui canali ufficiali del club per introdurre il dodicesimo match della stagione. Così il mister nerazzurro: «La gara contro ildiversa da quella di Champions League? Sicuramente. Le partite europee hanno grandissima intensità però domani colsarà una bellissima partita. Affrontiamo la squadra che in questo momento è in testa al campionato. Mister Conte è già riuscito a dare un’ottima organizzazione alla squadra, che è forte e di. Quindi ciuna delleper fare una grande partita davanti al nostro pubblico».